У Києві таксі вилетіло на тротуар і протаранило стовп

02:35, 29 листопада 2016
Інциденти
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У понеділок в Києві на Харківському шосе біля Дарницького кладовища автомобіль таксі Chevrolet з незрозумілих причин вилетів на тротуар і врізався в електроопору.

LB.ua

Удар був такої сили, що зірвало асфальт на тротуарі, а зі стовпа злетів плафон освітлення, впавши на лобове скло авто, повідомляє LB.ua.

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Серйозні травми отримала молода жінка, яка сиділа на передньому пасажирському сидінні. Її госпіталізували медики "швидкої допомоги". Водій, незважаючи на травми, від госпіталізації відмовився.

На тротуарі в цей час, на щастя, не було випадкових перехожих.

Причини аварії з'ясовує слідча група.

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