У Києві таксі вилетіло на тротуар і протаранило стовп
02:35, 29 листопада 2016Інциденти
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У понеділок в Києві на Харківському шосе біля Дарницького кладовища автомобіль таксі Chevrolet з незрозумілих причин вилетів на тротуар і врізався в електроопору.
У Києві таксі вилетіло на тротуар і протаранила стовп / фото: LB.ua
Удар був такої сили, що зірвало асфальт на тротуарі, а зі стовпа злетів плафон освітлення, впавши на лобове скло авто, повідомляє LB.ua.
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Серйозні травми отримала молода жінка, яка сиділа на передньому пасажирському сидінні. Її госпіталізували медики "швидкої допомоги". Водій, незважаючи на травми, від госпіталізації відмовився.
На тротуарі в цей час, на щастя, не було випадкових перехожих.
Причини аварії з'ясовує слідча група.
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