На Запоріжжі затримали викрадача авто, який стріляв у поліцейських із гвинтівки (фото, відео)

У Запорізькій області поліцейські затримали 42-річного чоловіка, на якого надійшла скарга до відділку поліції щодо викрадення ним автомобіля. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції України.

Правоохоронці оголосили план «Перехоплення» у Запоріжжі та прилеглих районах.

«Під час подворового обходу оперуповноважений поліції прийшов до раніше засудженого 42-річного громадянина, котрий проживає по вулиці Олександрівській у селищі Сонячне. Власник житла зустрів правоохоронця пострілом з гвинтівки калібру 5,6 мм. Пострілом було пошкоджено авто оперативника», - йдеться у повідомленні.

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Правопорушника затримали, а у його будинку під час поверхневого огляду, поліція виявила та вилучила велику кількість вогнепальної та холодної зброї.

Вилучені предмети направлені на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

«В подальшому, правоохоронці встановили місцезнаходження і викраденого авто. Його зловмисник залишив на території одного з підприємств, де працювали його знайомі», - повідомили у поліції.