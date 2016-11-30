На Запоріжжі затримали викрадача авто, який стріляв у поліцейських із гвинтівки (фото, відео)
Зловмисника затримали у його будинку.
У Запорізькій області поліцейські затримали 42-річного чоловіка, на якого надійшла скарга до відділку поліції щодо викрадення ним автомобіля. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції України.
Правоохоронці оголосили план «Перехоплення» у Запоріжжі та прилеглих районах.
«Під час подворового обходу оперуповноважений поліції прийшов до раніше засудженого 42-річного громадянина, котрий проживає по вулиці Олександрівській у селищі Сонячне. Власник житла зустрів правоохоронця пострілом з гвинтівки калібру 5,6 мм. Пострілом було пошкоджено авто оперативника», - йдеться у повідомленні.
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Правопорушника затримали, а у його будинку під час поверхневого огляду, поліція виявила та вилучила велику кількість вогнепальної та холодної зброї.
Вилучені предмети направлені на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
«В подальшому, правоохоронці встановили місцезнаходження і викраденого авто. Його зловмисник залишив на території одного з підприємств, де працювали його знайомі», - повідомили у поліції.