У Дніпрі "замінували" торговий центр, евакуйовано майже тисячу людей (фото, відео)

22:03, 30 листопада 2016
Інциденти
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До поліції інформація про "замінування" надійшла на електронну пошту.

Правоохоронці перевіряють інформацію про "замінування" / informator.dp.ua

У Дніпрі повідомили про мінування торгового центру "Вавилон". Про це повідомила спікер ДСНС у Дніпропетровській області Дарина Гречищева, передає "Інформатор".

За її словами, повідомлення про мінування надійшло до поліції близько 18:00.

Із ТЦ евакуювали близько тисячі осіб / informator.dp.ua

"Надійшов сигнал про замінування. Працює поліція. Провели евакуацію людей. Наші чергують на місці", - сказала Дарина Гречищева.

У ГУ НП Дніпропетровської області заявили, що лист з повідомленням про «замінування» на вул. Малиновського, 2 надійшов на пошту.

На місці працюють вибухотехніки, кінологи / informator.dp.ua

Станом на 19:30 з торгового центру евакуювали близько тисячі осіб. Наразі правоохоронці вибухонебезпечних речовин не виявили.

На місці працюють вибухотехніки, кінологи, десять співробітників карного розшуку, слідчі і рятувальники.

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