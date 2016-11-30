У Дніпрі "замінували" торговий центр, евакуйовано майже тисячу людей (фото, відео)

У Дніпрі повідомили про мінування торгового центру "Вавилон". Про це повідомила спікер ДСНС у Дніпропетровській області Дарина Гречищева, передає "Інформатор".

За її словами, повідомлення про мінування надійшло до поліції близько 18:00.

"Надійшов сигнал про замінування. Працює поліція. Провели евакуацію людей. Наші чергують на місці", - сказала Дарина Гречищева.

У ГУ НП Дніпропетровської області заявили, що лист з повідомленням про «замінування» на вул. Малиновського, 2 надійшов на пошту.

Станом на 19:30 з торгового центру евакуювали близько тисячі осіб. Наразі правоохоронці вибухонебезпечних речовин не виявили.

На місці працюють вибухотехніки, кінологи, десять співробітників карного розшуку, слідчі і рятувальники.