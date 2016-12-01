В Одеській області затримали турка, який розшукується Інтерполом за грабіж і наркоторгівлю

В Одеській області прикордонники в ніч на 1 грудня затримали турка, який розшукується Інтерполом за грабіж і розповсюдження наркотиків.

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Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, вночі до міжнародного пункту пропуску «Кучурган» прибув громадянин Туреччини.

Під час проведення необхідних процедур оформлення прикордонники встановили, що 34-річний чоловік перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

«Встановлено, що затриманого громадянина розшукують правоохоронні органи Королівства Нідерланди для притягнення до кримінальної відповідальності за грабіж і наркотики», - повідомили в управлінні.

На даний час іноземця передано співробітникам Роздільнянського відділу Національної поліції в Одеській області. Також про затримання повідомлено в Укрбюро Інтерполу в Києві.