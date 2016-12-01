У Дніпрі дівчину викрав і побив колишній хлопець

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпра.

Патрульні разом з заявником поїхали на місце, де, можливо, могла знаходитися дівчина. Зателефонувавши на мобільний колишньому бойфренду, намагалися прояснити ситуацію. Під час розмови з ним, вихопила телефон дівчина і встигла сказати, що її утримують проти її волі в будинку на вулиці Запорізьке шосе.

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Екіпаж вирушив на місце. Там, за супермаркетом, інспектори виявили молоду жінку з явними тілесними ушкодженнями.

Вона надала більше інформації про свого викрадача, і патрульні, обстежуючи прилеглу територію, виявили чоловіка, за прикметами та затримали його.

Чоловіка, а також потерпілу доставили у відділення поліції Чечеловського району - дівчина написала заяву, слідчі з'ясовують усі обставини.