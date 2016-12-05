У Дніпрі знайшли склад фальсифікованої горілки та вина загальною вартістю в понад мільйон гривень

У Дніпрі працівники Управління захисту економіки і Національної поліції області та прокуратури виявили склад фальсифікованої алкогольної продукції, з якого вилучили понад 27,5 тонн горілки та вина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, під час санкціонованих обшуків, які були проведені в минулі вихідні в орендованому приватним підприємством складському приміщенні, також вилучено господарську документацію та чорнові записи.

На складі спиртне фасувалося та маркувалося підробленими марками акцизного податку України.

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За попередньою інформацією, вартість фальсифіковано продукції становить 1,1 млн грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 190 кримінального кодексу (шахрайство), яка передбачає покарання позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.