На Харківщині через аварію більше 2 тисяч абонентів ночували без опалення

У Великобурлуцькому районі Харківської області через аварію на газопроводі без опалення залишилися більше 2 тис. абонентів.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Великобурлуцької РДА Віктор Слиш.

За його даними, вчора, 6 грудня, близько 16.00 в районі почав швидко падати тиск газу в магістральному газопроводі, про що було повідомлено керівництво Харківської ОДА.

Слиш додав, що о 17.00 на місце прибули газовики, які відкачали на місці пориву 5 куб. метрів замерзлого газового конденсату. О 18.00 центральна та основна газорозподільні станції зупинилися. Постачання газу на газорозподільні станції відновили тільки о 20.30.

Голова РДА наголосив, що через заборону працювати вночі роботи з підключення абонентів відновилися сьогодні, 7 грудня, о 06.30

"На допомогу прибули спеціалісти з понад 10 районів Харківської області, щоб оперативно підключити кожного абонента, адже спеціалісти "Харківгазу" повинні обійти кожного з понад 2000 абонентів. Як повідомили спеціалісти, аварія пов`язана з якістю газу, у якому багато води", - написав Слиш.