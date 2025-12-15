У місті не працює електротранспорт, а благодійники готують людям гарячі обіди. На допомогу прибули рятувальники з інших регіонів.

Без електропостачання через останні ворожі удари Росії залишається понад 430 тисяч абонентів в Одесі та Одеській області.

За даними начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, станом на 09:00 15 грудня, енергетикам вдалося повернути світло 185 тисячам абонентів.

"Енергетики продовжують відновлювати електропостачання в Одесі та області після масованої ворожої атаки. Станом на 9 ранку заживлено майже всі об’єкти критичної інфраструктури. За минулу добу світло вдалося повернути ще для майже 85 тисяч родин. Загалом після атаки електропостачання відновлено для понад 184,5 тис. споживачів", - розповів посадовець.

Він зазначив, що аварійні бригади працюють цілодобово, однак руйнування енергетичних об’єктів складні, тому відновлення в окремих районах потребує часу.

"Прошу мешканців після відновлення електропостачання вмикати електроприлади поступово, щоб уникнути перевантажень мережі", - додав Кіпер.

Як розповів очільник Одеської МВА Сергій Лисак, станом на ранок 15 грудня без тепла залишаються близько 20 тисяч абонентів в місті. Роботи з відновлення тривають. Він запевнив, що водопостачання функціонує, дитячі садки та школи працюють у штатному режимі.

Також посадовець повідомив, що у неділю, команда мобільної кухні на колесах Food Train "Укрзалізниці" приготувала для одеситів понад 5 тисяч гарячих обідів – гуманітарна місія відвідала місто вперше. Завдяки благодійникам, обіди доставили до терцентрів та інших соціальних закладів у всіх районах міста. За словами Лисака, їжу отримали пенсіонери, багатодітні родини, малозабезпечені, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю.

"Соціальні працівники також передали гарячі обіди своїм маломобільним підопічним", - додав Лисак.

Окрім того, у владі поінформували про розширення переліку соціальних маршрутів на заміну непрацюючому електротранспорту. Зокрема, замість трамваїв №1 — напрямок Пересипського району (просп. Князя Володимира Великого, Миколаївська дорога), №5 – Залізничний вокзал – Аркадія (через Французький бульвар), №18 – 11 ст. Великого Фонтану – 16 ст. Великого Фонтану, №20 – Херсонський сквер – Хаджибейський лиман. Також замість тролейбусів маршруту №8 курсує автобусний маршрут №208 (Залізничний вокзал – Суперфосфатний завод), тролейбуса №3 – автобусний маршрут №233 (Застава І – парк Шевченка).

Також, як зазначає Лисак, приватні перевізники збільшують кількість автобусів там, де це можливо.

У регіональному главку ДСНС розповіли, що в Одесу на допомогу прибули рятувальники з різних областей України.

В усіх районах міста розміщені автоцистерни, аби одесити могли набрати води. Також колеги з інших регіонів передали генератори, які забезпечують живлення котелень, щоб якомога швидше відновити життєво важливі ресурси у місті.

Масована атака на Одещину 13 грудня

У ніч на 13 грудня російська окупаційна армія масовано атакувала Одещину дронами та ракетами, внаслідок чого Одеса залишилася без світла тепла, води. Міський електротранспорт зупинив роботу.

За словами аналітиків, це стало наймасштабнішою атакою на Одесу з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Загалом внаслідок російської атаки було знеструмлено близько 560 тисяч споживачів – це 60% Одещини.

