Серед нових електричних авто найпопулярнішим у столиці та Київській області став BYD Leopard 3.

У минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили понад 11 тисяч автомобілів на електротязі (BEV).

Про це повідомляють фахівці порталу "‎УкрАвтопром"‎.

Найбільші показники з реєстрацій електромобілі спостерігалися:

У Львівській області – 1620 одиниць (89% вживаних); У Києві – 1595 (50% вживаних); У Київській області – 876 (58% вживаних); У Дніпропетровській області – 771 (61% вживаних); В Одеській області – 652 (67% вживаних).

Серед нових машин найпопулярнішим електрокаром на цих ринках став компактний електричний кросовер-позашляховик BYD Leopard 3. Це можна вважати черговим успіхом китайського автопрому, який все більш впевнено відчуває себе на українському ринку.

Водночас, якщо говорити про ввезені з-за кордону вживані електрокари, то тут лідером виявилися інші моделі авто.

Так, у Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях найбільш затребуваним був кросовер Tesla Model Y. В Одеській області на першому місці опинилася Tesla Model 3.

Електромобілі в Україні – останні новини

Раніше в Інституті досліджень авторинку повідомили, що листопад став знаковим для українського авторинку. Вперше за весь час спостережень місячні продажі нових електромобілів подолали позначку у 3 тисячі проданих авто. Причиною такої динаміки називають повернення ПДВ, що повинно призвести до стрімкого подорожчання електромобілів.

Водночас експерти зазначають, що на сьогодні сегмент електромобілів в Україні лише "вчиться повзати". Загальну частку "електричок" в українському парку фахівці оцінювали у менш ніж 2%.

