У минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили понад 11 тисяч автомобілів на електротязі (BEV).
Про це повідомляють фахівці порталу "УкрАвтопром".
Найбільші показники з реєстрацій електромобілі спостерігалися:
- У Львівській області – 1620 одиниць (89% вживаних);
- У Києві – 1595 (50% вживаних);
- У Київській області – 876 (58% вживаних);
- У Дніпропетровській області – 771 (61% вживаних);
- В Одеській області – 652 (67% вживаних).
Серед нових машин найпопулярнішим електрокаром на цих ринках став компактний електричний кросовер-позашляховик BYD Leopard 3. Це можна вважати черговим успіхом китайського автопрому, який все більш впевнено відчуває себе на українському ринку.
Водночас, якщо говорити про ввезені з-за кордону вживані електрокари, то тут лідером виявилися інші моделі авто.
Так, у Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях найбільш затребуваним був кросовер Tesla Model Y. В Одеській області на першому місці опинилася Tesla Model 3.
Електромобілі в Україні – останні новини
Раніше в Інституті досліджень авторинку повідомили, що листопад став знаковим для українського авторинку. Вперше за весь час спостережень місячні продажі нових електромобілів подолали позначку у 3 тисячі проданих авто. Причиною такої динаміки називають повернення ПДВ, що повинно призвести до стрімкого подорожчання електромобілів.
Водночас експерти зазначають, що на сьогодні сегмент електромобілів в Україні лише "вчиться повзати". Загальну частку "електричок" в українському парку фахівці оцінювали у менш ніж 2%.