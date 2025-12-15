Місцева влада намагається зупинити скорочення населення та "оживити" порожні будинки.

Невелике історичне італійське містечко Радікондолі в регіоні Тоскана пропонує фінансову підтримку тим, хто погодиться переїхати й оселитися там. Загалом фінансовий стимул може становити близько 30 тисяч доларів.

Як пише New York Post, місцева влада таким чином намагається зупинити скорочення населення та "оживити" порожні будинки.

Зазначається, що програму запустили ще у 2023 році. Тоді охочим придбати і жити в одному з покинутих будинків пропонували до 20 тисяч євро (до 23,4 тис. доларів) допомоги, а також ще 6 тис. євро (біля 7 тис. доларів) на витрати на опалення та транспорт.

Тепер містечко розширило ініціативу, допомагаючи не лише покупцям, а й орендарям. Новим мешканцям, які заселяться до початку 2026 року, компенсуватимуть половину вартості оренди протягом перших двох років.

Мер містечка Франческо Гуаргуаліні зазначив, що на підтримку купівлі та оренди житла, а також інші ініціативи, такі як фінансова допомога студентам, пасажирам громадського транспорту та споживачам "зеленої" енергії цього року передбачено понад 400 тисяч євро.

Колись у Радікондолі проживало близько 3 тисяч мешканців. Нині його населення становить лише 966. Із 450 будинків приблизно 100 стоять порожніми.

Втім, є важлива умова - покупці житла мають зобов’язатися жити в містечку щонайменше десять років, а орендарі не менше чотирьох років.

Житло включає як невеликі квартири з однією або двома спальнями в історичному центрі, так і просторі тосканські фермерські будинки на околицях серед виноградників і оливкових гаїв. Ціни на менші об'єкти починаються від 50 тис. євро і сягають 100 тис. євро. Більшість будинків у пристойному стані, хоча деякі потребують ремонту. При цьому завдяки субсидіям орендарі можуть отримати житло, яке зазвичай коштує 400 євро на місяць, лише за 200 євро на місяць.

У муніципалітеті додали, що з моменту запуску програми населення зросло з 900 до 960 осіб. Влада вважає це доказом того, що ставка на підтримку сімей, розвиток сервісів і залучення нових мешканців та, передусім, молоді дає результат.

У 2024 році влада італійського регіону Тоскана запустила програму, в межах якої людям платитимуть за те, що вони переїхали туди жити.

Тоді було створено фонд, який мав виплачувати людям гранти в розмірі від 10 000 до 30 000 євро, щоб вони могли переїхати до Тоскани та відремонтувати там сільський будинок, в якому поселяться. Грант має покрити 50% витрат на ремонт будинку в одному з 76 містечок Тоскани з населенням менше 5000 жителів.

