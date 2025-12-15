Україна готова до тимчасового "заморожування" фронту, але категорично проти вимоги повністю вивести війська з Донбасу.

У Берліні відбувся складний раунд переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та представниками американської делегації.

Як пише BILD, сторони обговорювали американський "мирний план", який у Європі раніше назвали списком бажань російського диктатора Володимира Путіна.

Зазначається, що Україна готова обговорювати болючі компроміси від відмови від курсу до НАТО до проведення виборів у країні в найкоротші терміни, але є межа, за яку Зеленський йти не готовий.

Головне спірне питання

"Ключова суперечка - територіальна. В одному з пунктів плану йдеться про те, що Крим, Луганська і Донецька області "де-факто визнають російськими", а лінії фронту в Херсонській і Запорізькій областях заморожують", - написало видання.

За даними BILD, Україна готова до тимчасового "заморожування" фронту і втрати контролю над окупованими Росією землями, але категорично відкидає вимогу вивести ЗСУ з усього Донбасу.

Компроміс від США

США запропонували компроміс: Україна відійде з приблизно 5600 кв км у Донецькій області, після чого ця територія стане "демілітаризованою економічною зоною" без російських військ. Москва одразу ж підтримала ідею, але як завжди, висунула зустрічну вимогу. Кремль хоче, щоб туди зайшла тільки Росгвардія, а не збройні сили.

"Ми цього не приймемо. Це буде рівносильно капітуляції української армії", - сказав у розмові з BILD один із високопоставлених українських чиновників.

У відповідь Київ висунув свою пропозицію, яку озвучив Зеленський.

"Якщо українські війська відступають, скажімо, на п'ять-десять кілометрів, чому російські війська не повинні також відступити на таку саму відстань углиб окупованих територій?", - задався питанням він.

Переговори в Берліні

Учора відбулася зустріч української та американської делегацій у Берліні. Пізно ввечері спецпредставник США Віткофф, коментуючи переговори, зазначив, що вдалося досягти " значного прогресу".

А сьогодні європейські лідери спробують навести мости і використати свої навички переконання щодо "мирного плану", коли зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та американськими офіційними особами в Берліні.

