На думку дослідників, лев напав ззаду, збив чоловіка з ніг і кілька разів укусив його за голову.

Археологи, які працювали на некрополі на території сучасної Болгарії, виявили надзвичайну історію виживання - скелет молодого чоловіка, який пережив смертельно небезпечний напад лева приблизно 7 тисяч років тому. Як пише Interesting Engineering, людина вижила без жодної сучасної медицини, завдяки турботі своєї громади.

Йдеться, що під час розкриття могили №59 на кладовищі Козарева дослідників одразу здивував її вміст. У похованні не було жодних поховальних предметів, а саме тіло лежало глибше, ніж у сусідніх могилах. Скелет, покладений на лівий бік, мав незвичні сліди на кістках, які одразу привернули увагу науковців.

Подальший аналіз показав, що молодий чоловік - надзвичайно високий для свого часу - став жертвою нападу лева. Рани на кістках поступово склали моторошну картину подій, які більше нагадують сцену з документального фільму, ніж реальність доісторичної доби.

Відео дня

Перед дослідниками постало ключове запитання: як він вижив? Археологічні дані свідчать, що попри важку інвалідність, спільнота не залишила його напризволяще.

"Запідозривши напад великого хижака, науковці порівняли характер ушкоджень із зубами та щелепами великих м’ясоїдних тварин. Судово-антропологічний аналіз підтвердив: травми відповідають укусу великого хижака, найімовірніше - лева", - йдеться у статті.

За даними Live Science, лев напав ззаду, збив чоловіка з ніг і кілька разів укусив його за голову. На черепі виявили три серйозні ушкодження. Хижак пробив черепну коробку, що, ймовірно, призвело до ураження мозку. Крім того, були роздроблені кістки гомілки, пошкоджені ключиця та плечова кістка.

"Найважливіше - всі ці травми мали сліди загоєння. Це означає, що поранений отримував тривалий догляд. Через серйозні деформації тіла він не міг самостійно пересуватися і потребував постійної допомоги, однак прожив ще значний час після нападу. За оцінками дослідників, його громада забезпечувала йому спеціалізовану опіку", - зазначають дослідники.

За словами науковців, випадок нападу лева в цьому регіоні був надзвичайно рідкісним, але він свідчить про високий рівень співчуття та взаємодопомоги серед ранніх землеробських спільнот. Чоловік більше не міг виконувати важливу фізичну роботу, зокрема займатися землеробством, однак громада свідомо підтримувала його життя.

Навіть якщо, як припускають деякі дослідники, він прожив лише кілька місяців після травми, сам факт турботи є вражаючим прикладом соціальної солідарності у глибокій давнині.

Водночас спосіб поховання може свідчити про зміну його соціального статусу - рештки чоловіка знайшли в частині кладовища, де зазвичай ховали дорослих і підлітків без поховальних дарів.

Ще новини археології

Раніше стало відомо, що мозазаври - гігантські морські рептилії, яких вважали виключно володарями давніх океанів, - насправді вміли пристосовуватися і до прісноводних річок. Дослідження свідчить, що приблизно 66 мільйонів років тому хижак завдовжки з автобус мешкав у річковій системі на території сучасної Північної Дакоти. Висновок ґрунтується на аналізі єдиного зуба мозазавра, який належав представнику прогнатодонтинов - виду, який сягав 11 метрів у довжину та був хижаком масштабу сучасного косатки.

Вас також можуть зацікавити новини: