У Луцьку колишній правоохоронець на Мерседесі збив дитину на переході

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар патрульної поліції Луцька Ольга Бузулук, дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 8 грудня, на вул. Дубнівській. Водій Mercedes, рухаючись до центру міста, на пішохідному переході збив дитину і намагався втекти з місця події.

За інформацією прес-секретаря, водія затримано, встановлюється його особа. Дитину в тяжкому стані, без свідомості забрала карета швидкої допомоги.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ з посилання на очевидців події, водій іномарки їхав на червоне світло, а після того як збив дитину продовжив рух та наїхав ще на два транспортні засоби. Люди, які його схопили ще до приїзду поліції, ледве не вчинили самосуд.

Очевидці також стверджують, що затриманий - колишній правоохоронець, на підтвердження цього він показував відповідне посвідчення.