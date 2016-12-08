У Львові загинув працівник "Галнафтогазу", впавши в шахту ліфта з четвертого поверху

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, сьогодні, 8 грудня, о 14:40 на вул. Героїв УПА, 72, з висоти 4-го поверху в шахту ліфта впав 64-річний чоловік, який від отриманих травм загинув на місці падіння.

Чоловік був фахівцем господарського відділу ПАТ «Концерн Галнафтогаз», проживав у передмісті Львова, у селі Сокільники.

Як повідомили у Франківській районній адміністрації Львова, дана будівля перебуває не на балансі міста, а є приватною територією.

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У прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, кореспонденту УНІАН уточнили, що будівля, де сталася трагедія, знаходиться на території «Концерну Галнафтогаз». Попередньо встановлено, що чоловік із застосуванням сили відкрив двері непрацюючого вантажного ліфта і впав у шахту.

Обставини, які призвели до загибелі працівника товариства, встановлюються. На місці працює слідчо-оперативна група.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України (вбивство).