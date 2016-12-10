У Рівному охоронці супермаркету жорстоко побили покупця

Зі слів потерпілого, охоронці накинулися на нього з кулаками та побили через зауваження, йдеться в сюжеті ТСН.

"Вони ногами по мені стрибали", - твердить постраждалий Анатолій Місюра, в якого медики діагностували численні забої спини та грудної клітки, струс мозку, черепно-мозкову травму та зламаний ніс. Це стало наслідком того, що охоронцям не сподобалося, як він звернувся до продавчині. "На олії не було цінника, я зробив зауваження. Підійшов до ваг, а там не було цього чека, не видавали. Підійшов, зробив зауваження – і все, до мене підбігли", - твердить чоловік.

Читайте також"Гроші" дізнавалися, чому українці стають жертвами свавілля служб охорони

Це сталося вночі, інших відвідувачів не було, тож бити почали просто у торговому залі. Чоловікові ледве вдалося втекти через чорний хід, коли попросив в охоронців води. На вулиці у машині його чекала дружина з дитиною. "Біжить весь у крові. Він прибіг, я його закрила в машину. Я не могла зрозуміти, що сталося, взяла телефон, подзвонила на 102. Кажу: будемо, значить, зараз розбиратися", - каже дружина потерпілого Яна Місюра.

У супермаркеті кажуть, що керівник служби безпеки перебуває у відрядженні, а охоронців та продавчині тієї зміни немає. "Поліція проінформована, ми коментарів надавати поки що не будемо. Ми зараз нейтральну сторону тримаємо. Хай розбирається в законному порядку слідство", - пояснила керуюча супермаркетом Мирослава Кравець.

Не на камеру в магазині виправдовуються, що потерпілий сам спровокував сутичку: поводився неадекватно та ображав касира. Але відео з камер спостереження показувати не хочуть, хоча й визнають, що воно існує. Справу про нанесення легких тілесних ушкоджень розслідує поліція.

Читайте такожУ Києві прокуратура розслідує побиття літнього чоловіка охоронцями супермаркету (відео)

"У рамках цього кримінального провадження вилучено відео із камер спостереження. Наразі з цим відео працюють слідчі, вони й встановлять істину в цій справі", - запевнила речниця рівненської поліції Ольга Ангелова.

Якщо побиття доведуть, охоронцям загрожуватиме штраф, виправні або громадські роботи.