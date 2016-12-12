У Чернігові мешканців гуртожитку, де стався вибух, розселили у двох готелях та школі

Як повідомив УНІАН заступник міського голови Олександр Ломако, всього у гуртожитку мешкали 180 людей.

"Я зараз перебуваю у готелі "Придеснянський", де будуть розміщені 70 людей, ще 30-35 поселимо у готелі "Профспілковий". Також організовано розміщення і харчування у школі номер 10. Частина мешканців гуртожитку - зараз у родичів і знайомих, головне, щоб ніхто не залишився на морозі", - зазначив посадовець.

Крім того, він уточнив, що стан підлітка, якого ввечері дістали з-під завалів, задовільний.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові сьогодні орієнтовно о 16:20 стався обвал в одному з під'їздів чотириповерхового гуртожитку, розташованого по вул. Попудренка, 16. Внаслідок обвалу постраждало 7 осіб, яких було госпіталізовано.

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За даними ДСНС,причиною обвалу став вибух, без послідуючого горіння в кімнаті на четвертому поверсі. Внаслідок вибуху сталося обрушення плит перекриття з першого по четвертий поверх (8 квартир) та руйнування зовнішньої стіни з фасадної сторони.

Повідомлялося, що орієнтовно дві особи перебували під завалами, одна з яких подавала ознаки життя.

Пізніше рятувальники з-під завалів дістали 17-річного підлітка.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв надати необхідну допомогу постраждалим внаслідок обвалу стіни в гуртожитку в Чернігові.