У Києві біля торгового центру на Оболоні сталася стрілянина, є поранений

У Києві на паркові біля одного із торгових центрів на Оболоністалася стрілянина. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у м. Києві.

У повідомленні зазначається, що невідомі стріляли по автомобілю «Хюндай», після чого викрали із авто 5 тисяч гривень та втекли на сірому «Мерседесі». В результаті стрілянини поранено водія «Хюндай».

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«На момент прибуття слідчо-оперативної групи потерпілого із вогнепальними пораненнями руки, шиї та голови забрала «швидка». Наразі він перебуває під наглядом лікарів», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники стріляли зі зброї, схожої на травматичну.

«На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями події. Також поліцейські перевіряють прилеглу до місця події території на наявність камер відеоспостереження», - зазначають у поліції.

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За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Поліція наразі розшукує причетних до тяжкого злочину.