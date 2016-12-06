"Боже, що ми наробили, ми полісменів розстріляли!": свідок перестрілки у Княжичах відтворив хід подій

За його словами, ніхто не сказав, що там проводять спецоперацію, передає Настоящее время.

"Ні, ніхто не сказав. Ми нічого не знали", – каже Валентин, один з тих, хто вижив під час стрілянини.

Він каже, що вони приїхали перевірити будинок, в якому спрацювала сигналізація. Приміщення вже розкрили, і по слідах на снігу держохорона наздогнала двох чоловіків.

"Я запитав в одного з них – хто ти такий? А він мені – яка різниця, хто я такий. Я намацав у нього документи, там витягли в візитниці права на ім'я Рудька і пропуск у наш госпіталь МВС. Я одразу подумав, що чоловік просто добре знає сигналізацію і вирішив підробити, так би мовити, на вихідних. І все, Сергій посадив його до нас у машину і там вже лічені секунди", – розповів водій управління поліції охорони Валентин.

Далі, стверджує свідок, через кілька секунд до місця події приїхала підмога затриманих й без розглядів – вони відкрили вогонь по автомобілю держохорони.

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За словами Валентина, вони не встигли нічого сказати: "Вони вискочили, три секунди і почали стріляти, я ж думав, він побачить, хто ми і розберемося. А тут одразу стрілянина і всі, ледве встигли втекти".

"Першими стріляли працівники КОРДу. Першими стріляли, це сто відсотків. Це за два метри від мене відбувалося", – каже він.

Представників спецпідрозділу КОРД, які проводили спецоперацію і прийняли держохорону за грабіжників, на похороні не було. Дізнатися їхню точку зору не вийшло.

Валентин стверджує, що після перестрілки ще чотирьох з держохорони поклали на землю й таки перевірили документи – постфактум: "Перевірили посвідчення – так, дійсно переконалися в тому, що ми співробітники ДСО. Перевіряючий крикнув – мужики, це ДСО. І через 5-6 секунд я чую від них "Боже, що ми наробили, ми полісменів розстріляли! Це я лежав на землі і чув".

У поліцейських випустили близько тридцяти куль, розповідають колеги.