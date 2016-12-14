Один загиблий та троє постраждалих: на Львівщині авто зіткнулось із пасажирським автобусом (фото)

15:28, 14 грудня 2016
Інциденти
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Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Водій легкового автомобіля загинув / facebook.com/groups/govarta1

На Львівщині сьогодні на автодорозі Львів – Краковець в селі ПідряснеЯворівського району зіткнулися автомобіль із пасажирським автобусом. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Легковик виїхав на зустрічну смугу / facebook.com/groups/govarta1

У повідомленні зазначається, що ДТП сталася сьогодні о 10.20, коли водій автомобіля «Сітроен Берлінго» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з рейсовим автобусом «БАЗ», який слідував за маршрутом Львів – Старий Яр.

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В автобусі перебувало 15 осіб / facebook.com/groups/govarta1

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що на момент ДТП в автобусі перебувало п'ятнадцять пасажирів.

«Двоє пасажирів автобуса, а також пасажир легковика звернулись за медичною допомогою. Водій «Сітроен Берлінго» внаслідок ДТП загинув на місці події», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: #загиблі#аварія