Один загиблий та троє постраждалих: на Львівщині авто зіткнулось із пасажирським автобусом (фото)

На Львівщині сьогодні на автодорозі Львів – Краковець в селі ПідряснеЯворівського району зіткнулися автомобіль із пасажирським автобусом. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

У повідомленні зазначається, що ДТП сталася сьогодні о 10.20, коли водій автомобіля «Сітроен Берлінго» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з рейсовим автобусом «БАЗ», який слідував за маршрутом Львів – Старий Яр.

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На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що на момент ДТП в автобусі перебувало п'ятнадцять пасажирів.

«Двоє пасажирів автобуса, а також пасажир легковика звернулись за медичною допомогою. Водій «Сітроен Берлінго» внаслідок ДТП загинув на місці події», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.