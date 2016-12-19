На Київщині під час затримання чоловік поранив поліцейського і застрелився

На Київщині під час затримання 27-річний чоловік, який розшукувався за підозрою у незаконному виготовленні вибухових речовин, із вогнепальної зброї поранив поліцейського, після чого застрелився.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Київській області, вночі 16 грудня у батьківській квартирі у місті Славутич молодик проводив чергові хімічні досліди, у результаті яких сталися два потужних вибухи. Сусіди викликали поліцейських і вказали на пошкоджені вікна. Коли приїхали поліцейські, молодика у квартирі вже не було. Під час огляду кімнати чоловіка правоохоронці виявили величезну кількість різноманітних хімічних інгредієнтів, з яких він виготовляв піротехнічні та вибухонебезпечні предмети, а також порох, холодну зброю та учбові гранати.

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Було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263-1 (щодо незаконного виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.

Упродовж трьох днів правоохоронці розшукували підозрюваного, який був безробітним і практично ні з ким не спілкувався.

Сьогодні близько 12.30 біля місцевої школи №1 персонал навчального закладу помітив розшукуваного молодика та повідомив старшому інспектору Славутицької поліції, який перебував неподалік. При спробі затримання підозрюваний одразу розпочав стрілянину. Одна із куль влучила у праву ногу поліцейському. Із вогнепальним пораненням капітан поліції почав наздоганяти втікача, попереджаючи перехожих людей про небезпеку, аж раптом злочинець різко зупинився, здійснив постріл собі в голову, внаслідок якого помер. Біля стрільця виявили 4 пістолети та рюкзак із невідомим вмістом, що перевіряють спеціалісти-вибухотехніки.

30-річного поліцейського прооперували. Табельна вогнепальна зброя та спеціальні засоби під час затримання злочинця правоохоронцем не застосовувалися.

Слідчими відкрито кримінальні провадження за ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч.1 ст.115 (умисне вбивство, із додатковою кваліфікацією – самогубство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.