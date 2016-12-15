Хто і які накази віддавав: ГПУ наступного тижня отримає результати розслідування щодо стрілянини у Княжичах

Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції з посиланням на т. в. о. голови Нацполіції Вадима Трояна.

«Думаю, на наступному тижні результат нашого внутрішнього розслідування я направлю до Генеральної прокуратури», – сказав Троян.

За його словами, ГПУ розслідує кримінальне провадження, розпочате за фактом вбивства працівників поліції.

Троян зауважив, що Національна поліція проводить внутрішнє службове розслідування, результати якого покажуть, хто і які накази давав поліцейським, хто і за що був відповідальним і які інструкції було порушено. «На основі цього ми передамо в Генеральну прокуратуру пропозиції на погодження своїх рішень», – повідомив Троян.

Зазначається , що раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що інструкція для працівників поліції охорони буде прописана більш детально в тій частині, де йдеться про виявлення злому або втручання на охоронювані об’єкти.

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«Також будуть зроблені кадрові висновки і кримінальні висновки, і вирок тій банді, яку ми там затримали і розслідування щодо якої ще триває», – наголосив Аваков.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань, у цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули 5 працівників поліції.