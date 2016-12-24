На Запоріжжі внаслідок двох ДТП загинуло 5 людей: серед них 3 неповнолітніх

Як повідомляє Департамент комунікації НПУ, сьогодні о 07.50 до Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася на трасі «Харків-Симферополь» поблизу міста Степногірськ. Через складні погодні умови на автошляху зіткнулися «Ланос» та «Нексія», в результаті пасажир та водій «Ланоса» загинули.

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Крім того, о 09.49 на автошляху «Василівка- Бердянськ» сталася ще одна ДТП. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Москвич» з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем «КамАЗ». У результаті загинули троє неповнолітніх, які знаходилися у легковику, а його водій зазнав тяжких травм.

На місцях обох ДТП працюють слідчо-оперативні групи, встановлюючи всі обставини трагедій.