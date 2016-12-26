Причиною масштабної пожежі біля метро "Лісова" в Києві міг бути підпал

Про це заявив директор КП "Київблагоустрій" Іван Кліпа в Facebook.

«Вчора невідомі люди весь день протидіяли роботі та функціонуванню ринку. За інформацією власників секонд-хенда пожежа - це не самозаймання, а підпал. У всякому випадку ними встановлено чотири вогнища загоряння», - повідомив він.

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Кліпа зазначив, що ряд МАФів (секонд-хенд), розташованих між вулицями Попудренка та Броварським проспектом, мають чинні дозвільні документи, "сплачують пайову в міський бюджет, а тому на них не було виписано доручення на демонтаж і вони не знаходяться в списках незаконних МАФів".

Як відомо, пожежа охопила площу близько 2 тисяч квадратних метрів. Згодом рятувальники виявили там тіло загиблої жінки.

За фактом пожежі слідчим відділом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, директора ринку викликали на допит.