Директора згорілого ринку біля станції метро "Лісова" викликали на допит

Про це в ефірі Громадського повідомив начальник Деснянського управління поліції Києва Олександр Косовський.

«Слідчим відділом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей», — сказав він.

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Крім того Косовський зазначив, після допиту директора у слідчого буде встановлено, на яких підставах ринок функціонував.

«Спілкувались із директором ринку. На завтра на 9 годину дана особа буде на допиті у слідчого із усіма необхідними документами на право підприємницької діяльності. Слідчий відділ визначить, на яких підставах функціонував ринок», — повідомив начальник Десняннського управління поліції.

За його словами, зазначена стаття по справі передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

У свою чергу Світлана Водолага, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві, повідомила Громадському, що ринок не перевірявся з 2014 року через мораторій на перевірки.

«Ринок перевірявся останній раз у 2014 році. Ми не мали змогу перевіряти об’єкт у зв’язку з мораторієм на перевірки, адже господар ринку перебуває на спрощеній системі оподаткування», — сказала вона.

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За її словами, причинами пожежі займаються правоохоронні органи. Після проведення експертиз буде встановлена точна причина пожежі. Наразі правоохоронці розглядають різні версії пожежі: від умисного підпалу до порушення правил пожежної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, КП «Київський метрополітен» закривав станції «Чернігівська» і «Лісова» через пожежу на секонд-хенді. За даними ДСНС, пожежа охопила площу близько 2 тисяч квадратних метрів. Згодом рятувальники виявили там тіло загиблої жінки.