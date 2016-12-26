На Рівненщині у масовій п'яній бійці зі стріляниною постраждали 11 людей (фото)

Бійка відбулася вночі 25 грудня під час застілля між мешканцями села Деражне Костопільського району Рівненської області та молодиками з села Цумань Ківерцівського району Волинської області. Близько другої години до поліції надійшло повідомлення від жителя села Деражного про масову сутичку зі стріляниною поблизу одного із розважальних закладів. Про це повідомляє пресс-служба місцевої поліції.

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Власники закладу намагалися самотужки припинити конфлікт, однак в хід пішли кулаки.

Близько 20 осіб продовжили з’ясовувати стосунки на вулиці, зчинивши бійку а згодом і стрілянину. 52-річний чоловік власниці закладу унаслідок поламав руку, впавши біля автомобіля. Крім того, із непроникаючими пораненнями від пострілів із травматичної зброї по допомогу до медиків звернулися 19-та 22-річний жителі Волинської області. Ще вісім жителів Деражного отримали незначні тілесні ушкодження.

На місці події вилучили гільзи від пристрою для відстрілу гумових куль та газовий балончик із маркуванням "Терен-4".

Зі слів приїжджих молодиків із Волині, вони навідалися відпочивати у сусідню область, бо у рідному селі усі заклади працюють лише до опівночі.

"Ми маємо обґрунтований запит від громадськості, бо це не перший випадок, коли у цьому селі зчиняється "п’яна" бійка за участі мешканців нашої та сусідньої з нами Волинської області", — зазначив начальник Костопільського відділу поліції Микола Ловин,— Тому ми звернулися із клопотанням до голови сільської ради села Деражне про винесення на розгляд депутатів питання про обмеження режиму роботи розважального закладу".

Поліція встановила учасників події та готує подання про обмеження режиму роботи розважального закладу. Правоохоронці продовжують розслідування у кримінальному провадженні за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України та встановлюють усіх учасників нічного інциденту.