В Одеській області прикордонники затримали підозрюваного у збройному пограбуванні банку

Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, 27 грудня прикордонники у взаємодії з Національною поліцією затримали чоловіка, який підозрюється в причетності до пограбування банку.

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«Прикордонники Одеського загону отримали інформацію про скоєння розбійного нападу трьома особами в масках на відділення одного з банків у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району. Попередньо було встановлено, що нападники, погрожуючи касиру пістолетом, викрали з каси близько 100 тис. грн», - розповіли в управлінні.

Як пояснили у відомстві, в пункті пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою прикордонники Ізмаїльського загону виявили та затримали одного з підозрюваних у розбійному пограбуванні. На даний час затриманого для подальшої перевірки передали співробітникам Національної поліції.

У Білгород-Дністровському відділі поліції кореспонденту УНІАН повідомили, що інформація про пограбування банку надійшла правоохоронцям 27 грудня о 18:10. На даний час встановлюється місце знаходження ще двох зловмисників.