В Одесі селянин вбив літню ворожку, яка "напророкувала" продаж йому своєї квартири (відео)

Як повідомляє Головне управління поліції в Одеській області, майже рік 32-річний мешканець одного з сіл Тарутинського району приїздив до 83-літньої одеситки, з якою познайомився у громадському транспорті, аби через її ворожіння дізнатися про свою майбутню долю.

Під час короткочасних візитів він допомагав жінці по господарству, а іноді й залишався в неї на ніч.

Про намір продати будинок жінка повідомила йому незадовго до трагічної загибелі і навіть наворожила на картах, що саме він придбає її нерухомість.

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"Важке життя у сільській місцевості чоловіка не влаштовувало, адже він вважав, що дружині та двом малолітнім дітям краще житиметься у великому місті. І хоча грошей на купівлю будинку в нього не було, пророцтва ворожки щодо володіння нерухомістю у обласному центрі дуже йому подобалися. Разом із двоюрідним братом чоловік відвідав нотаріуса, де дізнався про процедуру оформлення договору купівлі-продажу житла і наказав дружині збирати документи", - йдеться в повідомленні.

В ході чергового візиту до жертви розмова між старими знайомими знову повернулася до продажу будинку. На прохання гостя показати документи на право володіння будинком старенька вийшла за ними до сусідньої кімнати.

Вважаючи, що бабуся самотня і її зникнення залишиться непоміченим, у нього раптово виник злочинний умисел вбити її та заволодіти її майном.

Зловмисник прослідував за нею та напав на літню жінку зі спини. Задушивши її руками, він загорнув тіло у килим та заховав його у сараї, а дружині повідомив про придбання власного житла в Одесі.

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Донька вбитої, яка мешкає поза межами країни, почала хвилюватися, коли протягом кількох днів не змогла зв’язатися з матір’ю. Жінка звернулася до рідних, аби ті провідали стареньку. Не знайшовши бабусі вдома, родичі були змушені звернутися у поліцію.

Після того, як зникненням жінки зацікавилися правоохоронці та знайшли у підсобному приміщенні домоволодіння її тіло, зловмисник вирішив на деякий час зникнути і відправився на заробітки. Проте, завдяки кропіткий праці поліцейських, його особа була встановлена.

Чоловік по поверненню в Україну був затриманий прямо в аеропорту "Бориспіль".

На теперішній час йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, та заарештовано. За умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Досудове розслідування триває.