Стрілянина в центрі Києва: нападник вимагав гроші - поліція

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що в п'ятницю, 30 грудня о 19.25 на вулиці Еспланадній в центрі столиці сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали чоловік та жінка.

Читайте такожУ Львові сталася стрілянина: чоловікам не припали до душі пісні вуличного музиканта (фото)

Працівники Печерського управління поліції встановили, що невідомий чоловік подзвонив в домофон офісу з продажу аксесуарів до мобільних телефонів.

"Зловмисник вимагав видати йому гроші, проте отримавши відмову, здійснив декілька пострілів з невстановленої автоматичної зброї в чоловіка та жінку, після чого зник. Потерпілих у важкому стані госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Працівники поліції встановлюють усі обставини події та проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання зловмисника.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві біля Палацу спорту з вогнепальної зброї важко поранені чоловік і жінка.