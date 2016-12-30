Стрілянина в центрі Києва: біля Палацу спорту важко поранено двох людей - ЗМІ (фото)

У Києві біля Палацу спорту з вогнепальної зброї важко поранені чоловік і жінка. Про це повідомляє портал dtp.kiev.ua.

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У важкому стані обоє госпіталізовані лікарні №17.

"Біля Палацу спорту знаходиться офіс приватної фірми, і тут невідомий чоловік стріляв в іншого чоловіка і жінку. Вони стали жертвами. Чоловіка, який був поранений, забрали до 17-ї лікарні. Поки про його стан нічого не відомо. Жінка, як нам повідомляли заздалегідь, жива. Що далі з її станом, поки що достеменно невідомо. Чоловік, який відкрив вогонь, зник з місця події. Поки також не відомо, де він знаходиться", - повідомив кореспондент "112 Україна" з місця подій.

На місці працює поліція і оперативно-слідча група.

Журналісти відзначають, що в приміщенні і на вулиці залишилися калюжі крові.