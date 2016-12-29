У Маріуполі поліцейський врізався на авто в тролейбус, є загиблий (фото)

10:18, 29 грудня 2016
Інциденти
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У Маріуполі поліцейський за кермом власного автомобіля "Форд Фокус" не впорався з керуванням, виїхав на полосу зустрічного руху та скоїв зіткнення з тролейбусом, який рухався у зустрічному напрямку.

dn.npu.gov.ua

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.

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Внаслідок ДТП загинув пасажир авто, водій автомобіля - працівник поліції - у важкому стані перебуває у лікарні. Водій тролейбуса звернувся по медичну допомогу до лікувального закладу.

На місті працювали працівники прокуратури, слідчо-оперативна група Нацполіції в Донецькій області та патрульна поліція.

Правоохоронець не перебував під час ДТП на службі, а був вихідним.

ДТП у Маріуполі / dn.npu.gov.ua

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Теги: #поліція#ДТП#Маріуполь