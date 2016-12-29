У Маріуполі поліцейський врізався на авто в тролейбус, є загиблий (фото)

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.

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Внаслідок ДТП загинув пасажир авто, водій автомобіля - працівник поліції - у важкому стані перебуває у лікарні. Водій тролейбуса звернувся по медичну допомогу до лікувального закладу.

На місті працювали працівники прокуратури, слідчо-оперативна група Нацполіції в Донецькій області та патрульна поліція.

Правоохоронець не перебував під час ДТП на службі, а був вихідним.