Під Харковом легковик в'їхав у автоцистерну: одна людина загинула

Легковий автомобіль ВАЗ-2108 з причепом врізався в автоцистерну DAF поблизу Харкова: пасажирка легковика загинула на місці, водія госпіталізували.

Про це повідомляє старший інспектор управління превентивної діяльності поліцейського главку в Харківській області підполковник Олег Никоненко.

«ДТП сталася близько 11:00 на в'їзді в Харків з боку Рогані. Автомобіль ВАЗ-2108 зіткнувся з автомобілем DAF (цистерна) на 523 км автодороги Київ – Харків – Довжанський. Обидва автомобілі рухалися в Харків», – зазначив Никоненко.

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За його словами, внаслідок ДТП загинула жінка-пасажир легкового автомобіля, водія госпіталізували з травмами. Водій автоцистерни не постраждав.

«На місці пригоди працює слідчо-оперативна група. Обставини і причини ДТП уточнюються», – додав Никоненко.