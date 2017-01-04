Рятувальники загасили пожежу на львівському заводі "Електрон"
02:41, 04 січня 2017Інциденти
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До ліквідації пожежі на заводі "Електрон", що у Львові, було залучено більше сотні рятувальників.
Більше сотні ряутвальників боролись з вогнем на заводі "Електрон" у Львові / facebook.com/MNSLVIV
За даними прес-служби ДСНС, пожежу на заводі ліквідовано о 19:50 у складі 5 ланок газодимозахисної служби.
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До ліквідації пожежі залучили 101 рятувальника та 21 одиницю основної техніки.
Обставини події та причини виникнення пожежі встановлюються.
Як повідомляв УНІАН, під час гасіння постраждали двоє пожежників.
"З місця пожежі госпіталізовано начальника караулу, який отруївся продуктами горіння. Він доставлений у Львівську обласну клінічну лікарню. Ще одного пожежника з опіками щоки, вуха та плеча доставили у 8-му клінічну лікарню Львова", – розповіли у ДСНС.
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