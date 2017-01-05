На Одещині готуються до завірюхи: обмежено рух вантажівок по дорогах області
17:44, 05 січня 2017Інциденти
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За прогнозом українського Гідрометцентру з 6 по 9 січня 2017 року на території Одеської області очікуються складні погодні умови.
Мешканців просять обмежити пересування в період негоди / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Одеської ОДА.
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На всій території Одеської області обмежено рух вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування Одеської області, з 8:00 6 січня 2017 року.
«Обласна державна адміністрація звертається до мешканців м. Одеса та Одеської області не вирушати автомобілем без потреби та обмежити пересування в період негоди, а також не залишати свої автомобілі на трамвайних полотнах та на дорозі», - сказано в повідомленні.
Як відомо, завтра Україну накриє снігом, на заході вдарять 20-градусні морози.
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