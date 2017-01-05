На Одещині готуються до завірюхи: обмежено рух вантажівок по дорогах області

Про це повідомляє прес-служба Одеської ОДА.

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На всій території Одеської області обмежено рух вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування Одеської області, з 8:00 6 січня 2017 року.

«Обласна державна адміністрація звертається до мешканців м. Одеса та Одеської області не вирушати автомобілем без потреби та обмежити пересування в період негоди, а також не залишати свої автомобілі на трамвайних полотнах та на дорозі», - сказано в повідомленні.

Як відомо, завтра Україну накриє снігом, на заході вдарять 20-градусні морози.