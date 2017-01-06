За минулу добу на дорогах України загинуло 13 осіб (інфографіка)

13:30, 06 січня 2017
Інциденти
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За минулу добу на автомобільних дорогах України загинуло 13 осіб, ще 61 чоловік був травмований.

npu.gov.ua

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

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"За минулу добу загинуло 13 осіб та травмовано – 61. Найбільш напруженими за рівнем аварійності на дорогах є Закарпатська та Запорізька області", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку зі складними погодними умовами в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях України введені обмеження для руху транспорту.

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Теги: #транспорт#дороги#негода