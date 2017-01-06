У Києві на проспекті Лобановського виявили бойову гранату

16:50, 06 січня 2017
Інциденти
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У Києві на проспекті Валерія Лобановського виявили бойову гранату.

УНІАН

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Зазначається, що предмет, зовні схожий на гранату, знайшли на дорозі перехожі і повідомили працівникам поліції, а ті, в свою чергу, оточили місце події та викликали експертів вибухотехнічної служби.

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Вибухотехніки вилучили на місці події бойову гранату «Ф-1» та запал «УЗРГМ» поряд з нею. Небезпечний пристрій направлено на експертне дослідження.

Відомості про подію зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Приймається рішення щодо внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Раніше на столичній Оболоні знайшли гранату під відділенням пошти.

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Теги: #Київ#граната