У Києві на проспекті Лобановського виявили бойову гранату

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Зазначається, що предмет, зовні схожий на гранату, знайшли на дорозі перехожі і повідомили працівникам поліції, а ті, в свою чергу, оточили місце події та викликали експертів вибухотехнічної служби.

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Вибухотехніки вилучили на місці події бойову гранату «Ф-1» та запал «УЗРГМ» поряд з нею. Небезпечний пристрій направлено на експертне дослідження.

Відомості про подію зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Приймається рішення щодо внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Раніше на столичній Оболоні знайшли гранату під відділенням пошти.