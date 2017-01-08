В Одесі після аварії відновили теплопостачання 35 будинків і двох лікарень

В Одесі відновлено теплопостачання 35 будинків, які залишились без тепла через аварію на тепломережі.

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Про це віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Аварійно-відновлювальні роботи завершені на магістральній мережі Приморського району м. Одеси. Теплопостачання в будинки та два соціальних об'єкти відновлено», - написав він.

Нагадується, що вчора вдень в Одесі стався прорив труби теплотраси діаметром 300 мм. В результаті без теплопостачання залишилось 35 будинків, 2 медичних заклади (військовий госпіталь та обласний туберкульозний диспансер).

До ліквідації пориву були залучені три аварійні бригади.