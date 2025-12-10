Коли саме предки людей розвинули здатність використовувати вогонь - це ключове питання, яке може допомогти розгадати деякі таємниці людської еволюції та поведінки.

Науковці стверджують, що виявили нові свідчення на території сучасної Англії, які можуть змінити наше розуміння про те, як наші предки навчилися розводити вогонь і як давно вони це робили. Про це пише NBCNews.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature, науковці описують, як вони виявили свідоцтва існування вогнища, крем'яних знарядь і фрагментів піриту віком 400 000 років, похованих на місці, де колись жили або розбивали табори неандертальці, в лісі зі ставком. Вони вважають, що мають достатньо доказів того, що предки людей били по піриту кременем, щоб запалити іскри та розпалити вогонь.

За їхніми словами, це відкриття, зроблене на так званій Барнхемській ділянці, є найдавнішим прямим свідченням розведення вогню в історії людства.

"Це місце, вік якого становить 400 000 років, і тут ми виявили найбільш ранні свідоцтва розведення вогню не тільки в Британії або Європі, а й, по суті, в усьому світі", - сказав Нік Ештон, один з авторів дослідження і куратор Британського музею. Він додав, що це відсуває перші переконливі свідчення розведення вогню предками людини приблизно на 350 000 років.

Зазначається, що дослідники не впевнені, для чого саме ці пращури використовували вогонь - можливо, вони смажили оленину, вирізали знаряддя праці або ділилися історіями при світлі багаття.

Коли людина "приручила" вогонь - теорії

Одна з теорій полягає в тому, що здатність розводити вогонь призвела до збільшення розмірів мозку предків людини в процесі еволюції, оскільки приготування їжі збільшує споживання калорій, полегшуючи травлення. Інша ідея полягає в тому, що контроль над вогнем міг також сприяти створенню місця для зібрань уночі, що могло посилити соціалізацію людей і стимулювати когнітивну еволюцію. Кріс Стрінгер, керівник досліджень еволюції людини в Лондонському музеї природничої історії та один з авторів дослідження, сказав:

"Ми знаємо, що приблизно в цей період розмір мозку збільшувався, наближаючись до нинішнього рівня. Наш мозок вимагає великих енергетичних витрат. Він споживає близько 20% енергії нашого тіла. Тому вміння використовувати вогонь, здатність розводити вогонь, сприяє вивільненню поживних речовин з їжі, що допомагає живити мозок, забезпечує його роботу. І, дійсно, дає змогу еволюціонувати в бік збільшення розміру мозку".

Науковець зазначив, що це відкриття не є початком здатності людей розводити вогонь, а лише найбільш раннім прикладом, щодо якого дослідники впевнені. Існують й інші, більш ранні припущення про те, що предки людини використовували вогонь на території сучасної Південної Африки, Ізраїлю та Кенії, але ці приклади є предметом суперечок та інтерпретацій.

Цікаво, що з археологічного погляду важко визначити, чи була це лісова пожежа, чи вогонь розводили люди.

"Питання в тому, чи збирали вони це з природних джерел, чи просто носили з собою і зберігали? Або ж вони це вигадували? На перший погляд, це дуже переконливий аргумент на користь того, що групи людей вміли розводити вогонь", - сказав Денніс Сандгате, старший викладач кафедри археології в Університеті Саймона Фрейзера в Канаді, який не брав участі в дослідженні.

Особливості нового дослідження

У ньому вчені вказують на наявність відкладень, що містять залишки вогню, наявність кам'яних знарядь, таких як розколоті вогнем крем'яні ручні сокири, і два невеликих фрагменти піриту. Вони, згідно з геологічним аналізом, зустрічаються вкрай рідко і, ймовірно, були привезені на це місце людьми для розведення вогню.

Віл Рьобрукс, почесний професор палеолітичної археології Лейденського університету в Нідерландах, написав, що більша частина представлених тут доказів має "непрямий" характер.

Він зазначив, що на пізніших неандертальських стоянках, датованих приблизно 50 000 років тому, було виявлено крем'яні знаряддя зі слідами зносу, які вказували на те, що їх обробили піритом для отримання іскор - "неспростовний доказ" використання вогню людиною, але в цьому разі це не так. Рьобрукс додав:

"Автори виконали чудову роботу з аналізу даних з Барнхема, але, схоже, вони перебільшують, стверджуючи, що це є "найбільш ранніми свідченнями використання вогню".

Важливо, що для предків людини вогонь став критично важливим засобом для обігріву, харчування, відлякування хижаків і плавлення смоли в клей, серед інших застосувань.

Сандгате наголосив на важливості розуміння того, що розвиток уміння розводити вогонь не був лінійним процесом, а був розрізненим процесом з ривками і стрибками. Є свідчення того, що групи предків людини навчилися розводити вогонь, а потім втратили цю здатність або перестали використовувати його з культурних причин.

"Ми маємо бути обережними, щоб не брати якийсь один приклад... і просто не проєктувати його як вказівку на те, що з цього моменту всі розводять вогонь", - сказав учений.

Він додав, що вивчив дослідження майже 100 сучасних груп мисливців-збирачів, чий спосіб життя був детально задокументований спостерігачами. Деякі групи не володіли вмінням розводити вогонь.

"Передбачається, що вміння розводити вогонь було відкрито кількома групами в різних регіонах з плином часу, потім втрачено, знову відкрито і знову втрачено. Упевнений, це дуже складна історія", - зазначив науковець.

