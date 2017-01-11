На Луганщині 250 тисяч людей лишилися без води - ОБСЄ

Про це йдеться у повідомленні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Facebook.

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«Вчора на Петрівській водонасосній станції у підконтрольному уряду с. Артема знову стався прорив трубопроводу, у результаті чого водопостачання у Луганськ було обмежене, і близько 250 тис. осіб залишилися без чистої води», - інформує місія.

Зазначається, що СММ ОБСЄ сприяла встановленню режиму припинення вогню, а також здійснювала моніторинг його дотримання для того, щоб працівники водоканалу змогли провести ремонтні роботи.

«Спостерігачі відвідали місце, де пролягає пошкоджена труба. Працівники зі спеціалізованим обладнанням усували пошкодження на місці. Ремонтні роботи тривають і сьогодні», - зазначили у СММ ОБСЄ.