На Львівщині автобус із пасажирами врізався у вантажівку (фото)

09:22, 15 січня 2017
Інциденти
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Аварія сталася у с. Ямельня.

Всі пасажири автобуса живі / facebook.com/groups/govarta1/

У львівській області вчора ввечері, 14 січня,автобус із пасажирами потрапив у ДТП. Про це на сторінці у Facebook повідомляє «Варта1».

facebook.com/groups/govarta1/

Аварія сталася у с. Ямельня. Зазначається, що автобус із туристами врізався у вантажівку, яку розвернуло на слизькій дорозі.

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facebook.com/groups/govarta1/

Повідомляється, що у зв’язку із ДТП, рух дорогою Львів – Краківець був заблокований кілька годин.

facebook.com/groups/govarta1/

На щастя всі пасажири автобуса живі.

Як повідомляв УНІАН раніше, 13 січня на Львівщині перекинувся автобус з пасажирами. На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 15 пасажирів, ніхто не постраждав. ДТП сталася на автодорозі Львів – Луцьк поблизу села Печихвости Кам’янко-Бузького району.

Рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Львів-Радехів, з’їхав у кювет і перекинувся. За словами водія заклинило кермо транспортного засобу.

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Теги: #Львів#ДТП#аварія#автобус