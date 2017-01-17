У Києві волонтери врятували чоловіка, який довів до сказу свого пса (відео)

Як розповіли волонтери з Команди порятунку тварин у Києві, близько двох годин ночі 17 січня у поліцію звернулися сусіди чоловіка, з квартири якого долинали крики і шум. Поліція звернулася до волонтерів, так як "міські служби, які повинні працювати з тваринами, працюють лише у денний час доби і то не завжди". Якби не рятувальники, поліції довелося б застрелити собаку.

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Стаффордширський бультер'єр прожив у безвідповідального чоловіка близько чотирьох років. В результаті поганого догляду та харчування він напав на нього. Господареві довелося закритися у ванній після того, як він отримав численні рвані рани руки.

Рятувальники зловили пса сачками, при цьому тварина порвала один із сачків. Потім йому ввели седативний препарат.

Господар пса відмовився від нього і попросив приспати. Однак завдяки тому, що притулок "Сіріус" погодився взяти тварину, життя пса не буде обірвано.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді на одному з озер Білоцерківського району Київської області волонтери врятували лебедя, який не міг літати через травму крила. Потім птаха прихистив зоопарк "Межигір'я".