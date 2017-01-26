У Львові обікрали бус волонтерів з важливою гуманітарною допомогою на Схід (відео)

14:32, 26 січня 2017
Інциденти
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Крадії розбили вікно машини і викрали медикаменти, теплий одяг та продукти харчування.

Злодії у Львові обікрали бус волонтерів з важливою гуманітарною допомогою на Схід /

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Гуманітарна допомога для бійців АТО тривалий час збирали українці, які живуть в Італії.

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Після пограбування власники мікроавтобуса написали в поліцію заяву.

Волонтери закликають львів'ян, які могли стати свідками злочину, допомогти знайти крадіїв.

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Теги: #АТО#Львів#волонтери#відео