У Львові обікрали бус волонтерів з важливою гуманітарною допомогою на Схід (відео)

Крадії розбили вікно машини і викрали медикаменти, теплий одяг та продукти харчування.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Гуманітарна допомога для бійців АТО тривалий час збирали українці, які живуть в Італії. Читайте такожУ Києві волонтери врятували чоловіка, який довів до сказу свого пса (відео) Після пограбування власники мікроавтобуса написали в поліцію заяву. Волонтери закликають львів'ян, які могли стати свідками злочину, допомогти знайти крадіїв.

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