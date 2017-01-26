У Львові обікрали бус волонтерів з важливою гуманітарною допомогою на Схід (відео)
14:32, 26 січня 2017Інциденти
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Крадії розбили вікно машини і викрали медикаменти, теплий одяг та продукти харчування.
Злодії у Львові обікрали бус волонтерів з важливою гуманітарною допомогою для бійців АТО / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Гуманітарна допомога для бійців АТО тривалий час збирали українці, які живуть в Італії.
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Після пограбування власники мікроавтобуса написали в поліцію заяву.
Волонтери закликають львів'ян, які могли стати свідками злочину, допомогти знайти крадіїв.
Воры во Львове обокрали бус волонтеров с важной гуманитарной помощью на Восток
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