Заснув за кермом: на Сумщині перекинулася вантажівка з коровами

У Роменському районі Сумської області перекинулася вантажівка, що перевозила 37 голів великої рогатої худоби на м'ясокомбінат в місто Козятин Вінницької області.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Головного управління Національної поліції у Сумській області, дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Правдюки 27 січня.

Читайте такожНетверезий водій в Києві наїхав на людей при оформленні іншої ДТП

Згідно з повідомленням, за попередньою інформацією, 28-річний водій вантажівки, мешканець Вінницької області – заснув за кермом, внаслідок чого автомобіль злетів у правий кювет і перекинувся на правий бік.

"Водій при цьому не постраждав, тому про відкриття кримінального провадження мова поки не йде. Що стосується живого вантажу, то сім корів загинуло", – повідомила інспектор сектору моніторингу Роменського відділу поліції ГУНП в області Наталія Потапенко.

Через аварію вантажівки, яку довго намагалися підняти, на трасі Київ-Суми-Юнаківка утворився майже півторакілометровий затор.