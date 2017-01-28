У Києві 5 автівок зіткнулися і перегородили рух проспектом Перемоги (фото)

У суботу близько 21:30 на проспекті Перемоги неподалік від станції метро "Політехнічний інститут" сталася подвійна ДТП. Про це повідомляє ТСН.

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За інформацією кореспондента з місця події, спершу на третій смузі руху авто в червоного кольору в'їхав мікроавтобус з людьми. Від удару припаркований легковик відкинуло та розвернуло таким чином, що він перегородив ще й середню смугу проспекту.

Це спричинило зіткнення зі ще одним авто. Водій припаркованої машини стверджує, що у нього була ввімкнена аварійна сигналізація. Однак водій мікроавтобуса говорить, що сигналів не бачив.

За хвилину після цієї аварії сталася ще одна на тому ж місці. У третій смузі руху в напрямку центру одне авто наздогнало інше, що їхало попереду, та врізалось в нього.

Нині на проспекті Перемоги утворився затор, деякі машини почали об'їжджати аварію тротуаром.

За даними сервісу Яндекс.Пробки, станом на 23:30 рух на цій ділянці усе ще паралізовано.

На місці ДТП працюють поліцейські. Медики надають допомогу на місці – серйозних ушкоджень, попередньо, ніхто не отримав.