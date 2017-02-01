У ВМС розповіли, з якої зброї росіяни обстріляли український транспортний літак

Про це заявив прес-секретар Військово-морських сил Збройних сил України Олег Чубук, передає Еспресо.TV.

"Експертиза обстріляного літака триває. Виявлено отвір 3-сантиметровий від влучання кулі. Обстріл був зі стрілецької зброї, попередньо з кулемета РПК. Калібр кулемета — 5,45 скоріше за все. На щастя, куля влучила у таке місце зверху, де не було пілотів", - сказав Чубук.

Читайте такожУ Порошенка підтвердили обстріл українського літака: росіяни цілилися із захоплених бурових вишок (фото)

За його словами, обстріл міг призвести до катастрофи літака. Завдяки професійним діям пілотів літак зумів повернутись на базу у Миколаєві.

Чубук додав, що район так званих вишок Бойка посилено охороняється росіянами. Там постійно стоїть військовий корабель, літак ЗС Росії. На самій платформі працює снайпер росіян.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 лютого, під час тренувального польоту в морській економічній зоні України був обстріляний український транспортний літак.

Інцидент стався в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав.