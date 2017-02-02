СБУ: прикордонник, який погорів на хабарі, намагався змити тисячі гривень в унітаз (фото)

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За інформацією СБУ, за пропуск через кордон машини з продуктами харчування зловмисник вимагав від місцевого жителя півтори тисячі доларів.

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Правоохоронці затримали прикордонника на його робочому місці під час одержання хабара.

"Під час обшуку приміщень відділу оперативники СБУ вилучили денну "чорну" касу (900 євро, 200 доларів, 16 тисяч гривень і 2100 леїв), приховану за радіаторами службових приміщень і вбиральні", - йдеться в повідомленні.

На даний час тривають оперативно-слідчі дії щодо встановлення всіх причетних до корупційної діяльності.