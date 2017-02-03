На Харківщині односельці катували і живцем спалили пенсіонера (фото)

Двоє жителів села Садове напали на сусіда, катували односельця, а потім спалили його, поки він був без свідомості. Про це розповіли в прес-службі ГУ НП в Харківській області.

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Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів встановлені обставини події та затримані підозрювані - 31 та 32-річні безробітні рецидивісти. Вони скоїли злочин у стані алкогольного сп'яніння.

«1 лютого близько 22:00 двоє чоловіків, попередньо змовившись, прийшли в будинок 67-річного громадянина. Він впізнав місцевих жителів і відкрив їм двері, після чого вони відразу накинулися на нього з кулаками, збили з ніг. Коли увійшли в будинок, наділи потерпілому на голову мішок, почали вимагати гроші та самовільно шукати їх по дому, продовжуючи наносити тілесні ушкодження», - сказано в повідомленні.

Після того, як нападники знайшли кошти, в сумі трохи більше тисячі гривень, і кілька пляшок горілки, один з них вийшов, а другий підпалив тіло своєї жертви.

Слідчим відкриті кримінальні провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за скоєне передбачає довічне ув'язнення.

Чоловіків затримано, на даний час вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.