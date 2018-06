У США чоловік підпалив себе на знак протесту проти Трампа

Про це повідомляє телеканал NBC.

Сам чоловік у коментарі ЗМІ заявив, що намагався спалити себе на знак протесту проти обрання Трампа президентом США.

"Ми маємо обраного диктатора", - сказав він і додав, що протестує проти обрання новим главою держави людини, "повністю нездатної поважати Конституцію Сполучених Штатів".

За інформацією пожежно-рятувальної служби, потерпілий доставлений в лікарню з опіками. Загрози його життю немає.

Як повідомляв УНІАН, республіканець Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах США 9 листопада 2016 року. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2017.

#BREAKING: Man lights fire near #TrumpInternationalHotel. Employees call police. Man told me he's from CA & protesting #TrumpInaugurationpic.twitter.com/noUwttKRL5