ЗМІ: У Луганську вибухнув позашляховик

Про це з посиланням на структури бойовиків повідомляє РИА Новости.

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"Близько 8 ранку пролунав вибух на одній з вулиць в районі центру міста. Очевидці повідомили, що підірваний позашляховик марки Toyota", - повідомив співрозмовник агентства.

Інформація про потерпілих і про те, кому належав автомобіль, уточнюється.