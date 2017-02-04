ЗМІ: У Луганську вибухнув позашляховик
09:16, 04 лютого 2017Інциденти
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У суботу вранці в Луганську вибухнув позашляховик Toyota.
Фотоілюстрація / REUTERS
Про це з посиланням на структури бойовиків повідомляє РИА Новости.
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"Близько 8 ранку пролунав вибух на одній з вулиць в районі центру міста. Очевидці повідомили, що підірваний позашляховик марки Toyota", - повідомив співрозмовник агентства.
Інформація про потерпілих і про те, кому належав автомобіль, уточнюється.
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