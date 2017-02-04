Смерть головного міліціонера "ЛНР": стали відомі нові подробиці (фото, відео)

Про це повідомив "прес-секретар генерального прокурора "ЛНР" Давид Кац, передає РИА Новости.

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"У ході огляду місця події встановлено, що в автомобілі перебувала одна людина – Олег Анащенко. Також наразі встановлено, що підрив був здійснений з боку водія. Вид і характер вибухового пристрою встановлюються", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу ліквідовано "начальника управління народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олег Анащенко.

У "ЛНР" цей інцидент вже встигли назвати "терактом".

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