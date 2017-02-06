На Львівщині повністю згорів мікроавтобус (фото, відео)
16:37, 06 лютого 2017Інциденти
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На трасі Івано-Франківськ - Львів повністю згорів мікроавтобус.
Про це повідомляє прес-служба ДержНС у Львівській області.
О 18:09 рятувальники отримали повідомлення про пожежу поблизу сел. Нові Стрілища Жидачівського району в мікроавтобусі Volkswagen T5.
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На момент прибуття вогнеборців полум’я повністю охопило автомобіль. Рятувальники запобігли подальшому поширенню пожежі й врятували від згорання припаркований поруч автомобіль, однак мікроавтобус був повністю знищений.
Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав. Причини виникнення пожежі встановлюються.
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