На Львівщині повністю згорів мікроавтобус (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба ДержНС у Львівській області.

О 18:09 рятувальники отримали повідомлення про пожежу поблизу сел. Нові Стрілища Жидачівського району в мікроавтобусі Volkswagen T5.

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На момент прибуття вогнеборців полум’я повністю охопило автомобіль. Рятувальники запобігли подальшому поширенню пожежі й врятували від згорання припаркований поруч автомобіль, однак мікроавтобус був повністю знищений.

Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав. Причини виникнення пожежі встановлюються.

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